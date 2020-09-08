Ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık!

İstanbul'da araç almak isteyen bir vatandaş 'sahibinden.com' isimli platformdan gördüğü ikinci el araç için ilanda bulunan numarayı arayarak kaparo yatırdı. Daha sonra araç sahibi ile bir araya gelen alıcı aracı kontrol ettirmek için ekspertize soktu.

HASAR KAYDI YOK DENEN ARAÇ PERT ÇIKTI



Araç 'sahibinden.com' isimli platformda satışa hazır sunulurken 'Araç tamı tamına dört dörtlük araçtır. Alan kişi mazot alıp gidecek' şeklinde ilanı gören Ö.K., ekspertiz raporunu gördüğünde hayatının şokunu yaşadı. Araç satışa sunulurken herhangi bir hasar kaydı bulunmamasına rağmen ekspertiz raporuna göre araçta birden fazla hasar tespit edildi.

"ARACIMDA PROBLEM YOK KAPAROYU VERMEM"



Aracın hasarlı olduğunu öğrenen Ö.K., aracı almaktan vazgeçtiğini söyleyerek araç sahibine vermiş olduğu kaparoyu iade etmesini istedi ancak araç sahibi aracında bir problem olmadığını iddia ederek parayı vermeye yanaşmadı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI



Kendisine araç alma ümidiyle kaparo yatıran Ö.K., parasını alamayınca hakkını hukuk yoluna başvurarak aramaya karar verdi. İstanbul İcra Dairesine başvuran genç adam hasarlı aracını kendisine satmaya çalışan kişi hakkında icra takibi başlattı.