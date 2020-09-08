Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vişne kompostosu nasıl yapılır? Vişne kompostosu tarifi ve yapılışı!

Vişne kompostosu nasıl yapılır? Vişne kompostosu tarifi ve yapılışı!

Vişne kompostosu nasıl yapılır? Özellikle sıcak yaz akşamlarında çokça tercih edilen vişne kompostosu, evlerimizin eksik olmayan lezzetlerindendir. Vişne kompostosunun nasıl yapılacağı merak edilen kişiler ise, Vişne kompostosu nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor. Vişne kompostosu tarifi ve yapılışı!

Giriş Tarihi: 8.9.2020 21:23 ABONE OL
Vişne kompostosu nasıl yapılır? Vişne kompostosu tarifi ve yapılışı!

Akşamların vazgeçilmezi, iftar sofralarının gözdesi komposto, özellikle yemeklerin yanında çokça tercih ediliyor. Pek çok kişi 'vişne kompostosu nasıl yapılır?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte vişne kompostosu tarifi ve yapılışı

VİŞNE KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR?

Vişne kompostosu için malzemeler:

800 gram vişne

2 su bardağı toz şeker

6 su bardağı su

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Sap kısımlarını ayıklayıp bol suda yıkadığınız vişnelerin suyunu süzdürün.

Su ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Tel bir çırpıcı yardımıyla şeker eriyene kadar karıştırın. Karanfil ve çubuk tarçın ilavesiyle kısık ateşte kaynatın.

Kaynamaya başlayan şerbet karışımına vişne tanelerini katıp kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vişne kompostosu nasıl yapılır? Vişne kompostosu tarifi ve yapılışı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA