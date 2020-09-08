Vişne kompostosu nasıl yapılır? Vişne kompostosu tarifi ve yapılışı!

Akşamların vazgeçilmezi, iftar sofralarının gözdesi komposto, özellikle yemeklerin yanında çokça tercih ediliyor. Pek çok kişi 'vişne kompostosu nasıl yapılır?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte vişne kompostosu tarifi ve yapılışı

VİŞNE KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR?

Vişne kompostosu için malzemeler:

800 gram vişne

2 su bardağı toz şeker

6 su bardağı su

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Sap kısımlarını ayıklayıp bol suda yıkadığınız vişnelerin suyunu süzdürün.

Su ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Tel bir çırpıcı yardımıyla şeker eriyene kadar karıştırın. Karanfil ve çubuk tarçın ilavesiyle kısık ateşte kaynatın.

Kaynamaya başlayan şerbet karışımına vişne tanelerini katıp kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirin.