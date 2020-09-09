İstanbul'da şoke eden görüntü! 12 kapasiteli araçtan 33 yolcu çıktı

33 KİŞİ ALMIŞ!

Ayakta yolcu taşıyan minibüsçülere ceza yazan ekipler, salgın tedbirleri konusunda şoför ve yolcuları uyarıyor. Denetim sırasında ayakta yolcu taşıyan bir minibüs durduruldu. 12 kişi kapasiteli araçtan 33 yolcunun indiği dikkati çekti. Ekipler, bu minibüsçüye de ceza yazdı.

Aracında fazla yolcu taşıyan minibüs şöförleri, yolcuların araca zorla bindiğini, engelleyemediklerini iddia etti.

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