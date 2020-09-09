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51 yaşındaki öğretmen, eşini öldürüp intihar etti

Acı haber 'in Buca ilçesinden geldi. Sınıf öğretmeni İrfan T. (51), tartıştığı eşi emekli bankacı Meryem T.'yi (50) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra balkona çıkan İrfan T., 4'üncü kattan kendisini boşluğa bırakıp, yaşamına son verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 16:56 Son Güncelleme: 9.9.2020 17:00 ABONE OL
Eşini bıçakla öldürdü; 4'üncü kattan atlayıp, yaşamına son verdi

Olay, saat 10.30 sıralarında, Efeler Mahallesi 318 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sınıf öğretmeni İrfan T., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi emekli bankacı Meryem T. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağı alan İrfan T., eşini boğazından bıçakladı.

Eşini bıçakla öldürdü; 4'üncü kattan atlayıp, yaşamına son verdi

Daha sonra 4'üncü kattaki evin balkonuna çıkan İrfan T., kendisini boşluğa bıraktı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, çifti hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Meryem T. ile eşi İrfan T., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İrfan T.'nin üzerine düştüğü, binanın bahçesindeki demir parmaklıkların yamulduğu görüldü. Çiftin 2 çocuk sahibi olduğu, erkek olan E.T.'nin (12) olay sırasında evde bulunduğu, ablası İ.T.'nin (22) ise dışarıda olduğu öğrenildi.

Eşini bıçakla öldürdü; 4'üncü kattan atlayıp, yaşamına son verdi

OĞLU 'ANNEM YAVAŞ NEFES ALIYOR' DEMİŞ

Binanın altındaki marketi işleten Doğukan Beytut, "Olay sırasında ben dükkanımdaydım. Bir bağırış duydum ve hemen dışarı çıktım. Baktığımda adam can çekişiyordu, 4'üncü kattan atlamıştı, son nefeslerini veriyordu.

Eşini bıçakla öldürdü; 4'üncü kattan atlayıp, yaşamına son verdi

Sonra 'Yukarıda çocuk var' dediler, biz de hemen asansörle çıktık. Eve girdiğimizde annenin boğazının kesik olduğunu gördük, kanlar içindeydi. Çocuk o anda şoktaydı. Ağlamıyordu.

Eşini bıçakla öldürdü; 4'üncü kattan atlayıp, yaşamına son verdi

Biz onu aşağı indirmeye çalıştık ama o, 'Ellerimi yıkamak istiyorum. Annem yavaş nefes alıyor' diyordu. Daha sonra onu da alıp aşağı indik" dedi.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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51 yaşındaki öğretmen, eşini öldürüp intihar etti
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