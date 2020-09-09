51 yaşındaki öğretmen, eşini öldürüp intihar etti

Daha sonra 4'üncü kattaki evin balkonuna çıkan İrfan T., kendisini boşluğa bıraktı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, çifti hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Meryem T. ile eşi İrfan T., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İrfan T.'nin üzerine düştüğü, binanın bahçesindeki demir parmaklıkların yamulduğu görüldü. Çiftin 2 çocuk sahibi olduğu, erkek olan E.T.'nin (12) olay sırasında evde bulunduğu, ablası İ.T.'nin (22) ise dışarıda olduğu öğrenildi.



