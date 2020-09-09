6 çocuk annesi eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

"BENİ ASIN AMA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN"

Habip Demir ise eşiyle sürekli tartıştığını vurgulayarak, "Ben eşimin biriyle arkadaş olduğunu kendisinden öğrendim. Ancak bu arkadaşlık kötü anlamda değil sadece konuştukları anlamında. Bende sürekli bu aralarındaki samimiyeti soruyordum. Zaten biz Mersin'e geldikten sonra bütün düzenimiz, ailemizin ahlakı bozuldu. Bütün bunu da eşimin kız kardeşi yaptı. Son zamanlarda eşime göre hep başkaları canım, cicimdi. Olay günüde yine ben buna sinirlendim ve eşimi öldürdüm. Beni isterlerse assınlar ama gerçekler ortaya çıksın" dedi.

Mahkeme heyeti de sanığa 'kasten insan öldürmekten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, hiçbir takdir indirimi uygulamadı. Ayrıca heyet, bilirkişi raporunda Emine Demir'in başkalarıyla ilişkisi olmadığının tespit edildiğini açıkladı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

18 Aralık 2019 tarihinde, merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki evde meydana gelen olayda vatandaşlar, apartmanın birinci katından gelen sesler üzerine polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Emine Demir'i evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 6 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri, bölgede yaptığı incelemede ve görgü tanıklarından aldığı bilgilerde, öldürülen kadının kocası Habip Demir'in olay yerinden hızla uzaklaştığını belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kaçan Habip Demir Adana'da yakalanarak Mersin'e getirildi. Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.