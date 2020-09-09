9 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada

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9 Eylül sonuçları belli oldu! Online ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı burada

Büyük bir heyecanla beklenen ve 59 milyon TL ödülü bulunan sonuçları bu akşam İdaresi tarafından noter huzurunda açıklandı. Şans oyunu severler, büyük ödülün biletlerine çıkıp çıkmadığını merak ediyor ve konuyla ilgili araştırma yapıyor. MPİ Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, canlı çekiliş biter bitmez sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte MPİ 9 Eylül bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 10.9.2020 00:01 Son Güncelleme: 10.9.2020 00:01 ABONE OL
9 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

9 Eylül sonuçları şans oyunu severler tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Toplamda 59 milyon TL'lik rekor bir büyük ikramiye verilecek olan Sayısal Loto çekilişi saatler 21.30'u gösterdiğinde başladı. Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu ise merak konusu oldu. MP TV ile canlı izlenebilecek bilet sorgulama ekranı haberimizin içerisinde. İşte 9 Eylül 2020 MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'nun bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen tarihi çekilişin ardından kazandıran numaralara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Hızlı bilet sorgulama ekranı ile size çıkan ikramiyeyi de rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

9 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto'nun bugünkü oyunu öncesi kuponlarını oluşturan kişiler dev çekilişin saati ile ilgili detayları da araştırmaya başladı. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

9 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın 'nun 17. çekilişi ardından belirlenen şanslı rakamlar şu şekilde; 1-21-29-41-44-72 joker 86

BÜYÜK ÖDÜL 60 MİLYON TL'Yİ AŞTI

'nun Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşam büyük ödül miktarı 60 milyon 68 bin 162 TL olarak belirlendi.

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9 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

9 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

9 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

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9 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada
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