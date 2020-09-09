Amerika’daki ani hava değişimleri devam edecek; Türkiye’de de olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), meteoroloji uzmanları Colorado eyaletinde Denver şehrinde hava sıcaklığının bir günde 30 dereceye kadar soğuyacağını, hatta bu ani sıcaklık düşüşüyle birlikte şehirde kar yağması bile beklendiğini söylemişlerdi. ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) ile kısa sürede sıcaklık 30-33 derece birden düştü. 2 gündür devam eden düşüşte iki eyalet kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

"AMERİKA ÇOK BÜYÜK BİR KITA"

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, ABD'deki ani hava değişikliklerinin nedenlerini ve Türkiye için de olası riskleri anlattı. Amerika'nın çok büyük bir kıta olduğunu belirten Özdemir, "O yüzden büyük hava olayları meydana geliyor. Kıtanın bir ucu kuzey kutbunda diğer ucu ekvatorda. Ayrıca, Amerika'nın batısında soğuk, doğusunda ise sıcak su akıntıları var. Colorado'yu derin bir yüksek basınç etkiledi. Kutuplardan kuvvetli rüzgarlar geldi. Şu anda bölgede kuvvetli rüzgarlar etkili, kar yağışından sonra kuvvetli yağış meydana gelecektir. Sıcaklıkların yavaş yavaş mevsim normallerine yükseleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

KUTUPLARDAKİ YÜKSEK BASINÇ ETKİLİ OLDU

Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Havanın aniden soğumasının nedeni, kutuplardaki yüksek basıncın hızlı bir şekilde aşağıya inmesi, aşağıdaki alçak basıncın da yukarıya doğru çıkmasıdır. Yükseklerdeki soğuk hava daha ağırdır, hızlı bir şekilde sıcak havanın altına girince o havayı yukarı kaldırıp soğutuyor. Böyle olunca çok kuvvetli hareketler meydana geliyor ve kar, sulu kar gibi iklim olayları gelişiyor. Bunlar normaldir" ifadelerini kullandı.

HAVA 24 SAAT İÇİNDE NORMALE DÖNER

Amerika'daki ani hava değişiminin 24 saat içerisinde normale döneceğini aktaran Özdemir, "Şu anda devam eden sulu kar yağmura dönüşecektir. Hava sıcaklığının mevsim normallerine yani 25-30 dereceye yine ulaşacağını tahmin ediyorum. Dünyanın farklı yerlerinde böyle ani hava değişimleri meydana gelecektir" diye konuştu.

"TÜRKİYE DAHA KISA SÜREDE ATLATIR"

Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Özdemir, "Tabi ki Türkiye'de de ani hava değişimleri olur ama daha ılıman bir iklime sahibiz. Ani sıcak düşüşlerini daha hafif ve kısa sürede atlatırız. Türkiye'de yaz aylarında sıcaklık aniden en fazla 3-4 derece kadar düşer. Kışın ise en fazla -30'ları görürüz. Böyle ani hava değişimleri, bu kadar şiddetli olmasa da gerçekleşebilir, hazırlıklı olmalıyız" dedi.