Sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.