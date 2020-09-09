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Bu sene ne zaman alınacak? 2020 e devlet ile ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

Milyonlarca üniversiteli öğrencinin gündem maddesi haline gelen ve kredi başvuru tarihleri gün içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından vatandaşların eğitim sürecinde hem maddi destek hem de ikamet edecekleri yurtların sağlanması amacıyla aldığı başvuruların kısa zamanda alınması bekleniyor. Öte yandan bilindiği üzere her yıl başvurular e devlet üzerinden alınıyor. Peki, bu yıl ne zaman başlayacak? 2020 KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.9.2020 11:44 ABONE OL
Bu sene KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? 2020 e devlet ile KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz senelerde ağustos ayında alınan başvurular bu yıl belirli sebeplerden dolayı henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan maddi destekten faydalanmak ve ikamet sağlayacakları yurtlarda kalmak isteyen vatandaşlar başvuru sürecine dair detayların açıklanmasını bekliyor. Peki, ne zaman başlayacak? 2020 KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? İşte detaylar…

2020 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber herhangi bir kuruma yerleşen vatandaşlar eğitim süreçlerindeki maddi yardım ve ikamet edebilecekleri yurtlar için her sene belirli tarihler aralığında başvura bulunuyor. Bu noktada binlerce kişinin gözü Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek olan son dakika KYK burs ve yurt başvuru tarihleri açıklamasında.

Bu sene KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? 2020 e devlet ile KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.

Bu sene KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? 2020 e devlet ile KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Bu sene KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? 2020 e devlet ile KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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Bu sene KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? 2020 e devlet ile KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?
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