Bu sene KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? 2020 e devlet ile KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi?

KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz senelerde ağustos ayında alınan başvurular bu yıl belirli sebeplerden dolayı henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan maddi destekten faydalanmak ve ikamet sağlayacakları yurtlarda kalmak isteyen vatandaşlar başvuru sürecine dair detayların açıklanmasını bekliyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, açıklama geldi mi? İşte detaylar…

2020 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber herhangi bir kuruma yerleşen vatandaşlar eğitim süreçlerindeki maddi yardım ve ikamet edebilecekleri yurtlar için her sene belirli tarihler aralığında başvura bulunuyor. Bu noktada binlerce kişinin gözü Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek olan son dakika KYK burs ve yurt başvuru tarihleri açıklamasında.