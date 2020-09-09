Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çalıştığı bankanın para nakil aracından 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı

Çalıştığı bankanın 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı

'da çalıştığı bankanın 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

AA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 17:25 ABONE OL
Çalıştığı bankanın para nakil aracından 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden güvenlik görevlisi Ayhan B, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı. Mahkeme, delil durumunu değerlendirerek diğer 2 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

4,5 MİLYON LİRAYLA KAÇMIŞTI

Güvenlik görevlisi Ayhan B. 7 Ağustos'ta çalıştığı bankanın para nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçmıştı. Zanlının Etimesgut ilçesinde saklandığı adresi belirleyen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına almıştı.

Son dakika haberi: Alibeyköy'de kadın doktora dehşeti yaşatan maganda hakkında yeni gelişme

ARKADAŞINA GÖNDER
Çalıştığı bankanın para nakil aracından 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA