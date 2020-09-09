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Çarşafla binadan inmeye çalışan kadın, kendini aşağı bıraktı

'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan G.Ö. isimli genç kadın, evinin penceresinden sarkıttığı çarşafla aşağı inmeye çalıştı. Genç kadını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler tarafından ikna edilen kadın, içeri girdiği sırada kendini aşağı bıraktı. G.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yüreklerin ağza geldiği o anlar ise cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 16:18 Son Güncelleme: 9.9.2020 16:30 ABONE OL
Çarşafla binadan inmeye çalışan kadın, kendini aşağı bıraktı

Edinilen bilgilere göre olay, Eskibağlar Mahallesi Baydemir Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. G.Ö. (28) isimli kadın, evinin camından sarkıttığı çarşaf parçalarını birbirine bağlayarak binadan aşağı inmeye çalıştı.

Çarşafla binadan inmeye çalışan kadın, kendini aşağı bıraktı

Kadını bu halde gören vatandaşlar ve komşular, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kadını eve girmeye ikna etmeye çalıştılar.

Çarşafla binadan inmeye çalışan kadın, kendini aşağı bıraktı

Polis ve mahalle bekçileri haber verilen itfaiye ekiplerini beklerken, G.Ö'nün bulunduğu binanın altına yatak koyularak battaniyeler açıldı. Camdan içeri girmesi için ikna edilen kadın, bu sırada birden kendini aşağı bıraktı.

Çarşafla binadan inmeye çalışan kadın, kendini aşağı bıraktı

Düşme sonucunda hafif şekilde yaralanan G.Ö, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan G.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanenin psikiyatri servisinde tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Çarşafla binadan inmeye çalışan kadın, kendini aşağı bıraktı

DÜŞÜŞ ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Cama çıkarak çarşaflarla aşağı inmeye çalışan kadının görüntüleri, vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Çarşafla binadan inmeye çalışan kadın, kendini aşağı bıraktı

Kadın bir süre ikna etmeye çalışılırken, kendisini aniden aşağı bırakma anı, cep telefonu kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

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Çarşafla binadan inmeye çalışan kadın, kendini aşağı bıraktı
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