Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online ile açıklandı! 9 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 59 milyon TL'lik rekor bedelle yapıldı. Yeni dönemde on yedinci çekilişi öncesi heyecan doruktaydı! 21.30'da başlayan çekilişte, rekor niteliğinde olan bu ödüle sahip olmak isteyen şans oyunu severler araştırma yapıyor. Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu ise merak konusu oldu. MP TV ile canlı izlenebilecek Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı haberimizin içerisinde. İşte 9 Eylül 2020 MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!
Sayısal Loto'nun bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen tarihi çekilişin ardından kazandıran numaralara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Hızlı bilet sorgulama ekranı ile size çıkan ikramiyeyi de rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.
Sayısal Loto'nun bugünkü oyunu öncesi kuponlarını oluşturan kişiler dev çekilişin saati ile ilgili detayları da araştırmaya başladı. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Çılgın Sayısal Loto'nun 17. çekilişi ardından belirlenen şanslı rakamlar şu şekilde; 1-21-29-41-44-72 joker 86
BÜYÜK ÖDÜL 60 MİLYON TL'Yİ AŞTI
Milli Piyango'nun Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşam büyük ödül miktarı 60 milyon 68 bin 162 TL olarak belirlendi.
ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.