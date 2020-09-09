Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online ile açıklandı! 9 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar

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sonuçları Online ile açıklandı! 9 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar

Şans oyunu severlerin büyük bir heyecanla beklediği Çılgın sonuçları açıklandı! 21.30'da çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto’da tam 59 milyon TL bedelinde büyük ödül verilecekti. Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 9 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaraları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. MPİ Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, canlı çekiliş biter bitmez sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte MPİ 9 Eylül Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 9.9.2020 22:38 Son Güncelleme: 9.9.2020 22:40 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 9 Eylül Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın çekilişi bu akşam 59 milyon TL'lik rekor bedelle yapıldı. Yeni dönemde on yedinci çekilişi öncesi heyecan doruktaydı! 21.30'da başlayan çekilişte, rekor niteliğinde olan bu ödüle sahip olmak isteyen şans oyunu severler araştırma yapıyor. Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu ise merak konusu oldu. MP TV ile canlı izlenebilecek Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı haberimizin içerisinde. İşte 9 Eylül 2020 MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'nun bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen tarihi çekilişin ardından kazandıran numaralara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Hızlı bilet sorgulama ekranı ile size çıkan ikramiyeyi de rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

9 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto'nun bugünkü oyunu öncesi kuponlarını oluşturan kişiler dev çekilişin saati ile ilgili detayları da araştırmaya başladı. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 9 Eylül Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın 'nun 17. çekilişi ardından belirlenen şanslı rakamlar şu şekilde; 1-21-29-41-44-72 joker 86

BÜYÜK ÖDÜL 60 MİLYON TL'Yİ AŞTI

'nun Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşam büyük ödül miktarı 60 milyon 68 bin 162 TL olarak belirlendi.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 9 Eylül Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 9 Eylül Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 9 Eylül Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

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Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online ile açıklandı! 9 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar
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