Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 9 Eylül MPİ Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki on yedinci çekilişi öncesi heyecan dorukta! Henüz tüm rakamları doğru tahmin eden kimsenin olmaması nedeniyle devreden ikramiye 59.445.333 TL'ye yükseldi. Rekor olarak nitelendirilen bu ödüle sahip olmanın hayallerini kuranlar bu akşam yapılacak çekiliş için geri sayıma başladı. Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu ise merak konusu oldu. MP TV ile canlı izlenebilecek Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı burada yer alacak. İşte 9 Eylül 2020 MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!
Sayısal Loto'nun bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek olan tarihi çekilişin ardından kazandıran numaralara bu başlık altından ulaşabileceksiniz. Hızlı bilet sorgulama ekranı ile size çıkan ikramiyeyi de rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.
Sayısal Loto'nun bugünkü oyunu öncesi kuponlarını oluşturan kişiler dev çekilişin saati ile ilgili detayları da araştırmaya başladı. Çılgın Sayısal Loto çekiliş saati ise belli oldu.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Çılgın Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişi saat 21:30'da başlayacak. MP TV ile canlı yayında izleme imkanına sahip olacağınız dev çekilişin sonuçları dakikalar sonra ise bu başlık altında yer alacak. Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı üzerinden de bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiye olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
7 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI
71 - 73 - 57 - 30 - 35 - 77 + 24 (Joker)
ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.