Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı

Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı

Turşu yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yoğun eleştiriye yol açan görüntülerin nerede çekildiği araştırılıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 19:42 Son Güncelleme: 9.9.2020 19:43 ABONE OL
Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı

Turşu yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yoğun eleştiriye yol açan görüntülerin nerede çekildiği araştırılıyor.

Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı

Kısa süre önce salçalık domatesleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin tepkiye yol açan görüntüleri hafızalarda tazeliğini korurken, bu kez bir tesiste biber turşularının bulunduğu varil şeklindeki bidona çıplak ayaklarıyla giren bir kişi bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettirip sosyal medyada paylaştı.

Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı

Sosyal medyada kısa sürede yayılan girdiği bidondaki turşuluk biberleri el ve ayağıyla ezen gencin bu davranışı, videoyu izleyenlerin büyük tepkisine yol açtı. Sosyal medyada fenomen olabilmek ve daha fazla takipçi kazanabilmek adına yapıldığı belirtilen görüntüleri izleyenler, sorumsuz gencin bulunmasını isterken, görüntünün çekildiği tesisin de uyarılmasını istedi.

Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı

Yetkililer, sosyal medyada tepkiye yol açan görüntünün çekildiği tesisin belirlenmesine yönelik araştırmasını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA