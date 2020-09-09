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Dede evindeki ’u doğaya bıraktılar

’un Çarşıbaşı ilçesinde nesli tükenmekte olan ve yorgun düşen , amca çocukları Ahmet ve Muharrem Sevgi tarafından dedelerinin evinde bitkin halde bulundu. Karnı doyurulan ve susuzluğu giderilen baykuş doğaya bırakıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 17:23 ABONE OL
Dede evindeki Peçeli Baykuş’u doğaya bıraktılar

Çarşıbaşı İlçesi Burunbaşı Mahallesi'nde dün dedesinden kalma 100 yıllık evi tamir ettiren Muharrem Sevgi inşaat halindeki ev geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

Evin mutfağına bacadan girdiğini zannettikleri peçeli baykuş yorgun halde dururken yakaladı. Sevgi, yakaladığı yorgun baykuşu besleyip su içirdikten sonra doğal ortama bırakarak uçurdu.
Amca çocukları Muharrem ve Ahmet Sevgi, "Artık baykuşlar evimizin müdavimlerinden olmaya başladı. Önceki yılda aynı şekilde evimize giren baykuşu yakalayıp besledikten sonra doğaya bırakmıştık. Sanırız dedemizin evimi yaşam için uygun olduğunu düşünerek bellediklerini ve birkaç yılda bir buraya geldiklerini düşünüyoruz" dedi.

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Dede evindeki Peçeli Baykuş’u doğaya bıraktılar
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