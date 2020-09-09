Denetimler sıkılaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasının ardından denetimler daha da sıkılaştı. Başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında kontroller sürüyor. İstanbul'da metrobüs, otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçları dün de denetlendi. Yolcuların büyük kısmının, toplu taşıma araçlarında ayakta ve sosyal mesafe kurallarına uymadan yolculuk ettiği gözlendi. Denetimlerle bu konudaki hassasiyetin artması hedefleniyor. İstanbul'da belediyeler ise toplu ulaşımda hijyen için kolları sıvadı. Pendik Belediyesi, İstanbul'un en uzun minibüs hattı olan Gebze-Harem minibüslerini tek tek dezenfekte etti. 250 aracın çalıştığı hatta minibüslere bir de dezenfektan ünitesi yerleştirildi. Sabit dezenfektan üniteleri sayesinde yolcular araçlara binip inerken ellerini dezenfekte edebiliyor.SABAH