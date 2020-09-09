Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 9 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pütürge ve dün gece Marmara Denizi Tekirdağ Şarköy açıklarında yaşanan deprem sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

9 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 20.15 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;