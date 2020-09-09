Doktorları bile şaşkına çeviren vaka! 52 yaşındaki kadının sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı...

'BURNUMDAN KURTÇUK DÜŞÜNCE ÇOK KORKTUM'



Hala olayın şokunu yaşayan Havva Şirin ise başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

"Haziran ayında burun akıntısı, ses kısıklığı ve kuru öksürük şikayetleriyle hastaneye başvurdum. Muayeneler, tetkikler yapıldı. Bir şey olmadığı söylendi. Ama şikayetlerim devam ediyordu. Artık yemek yiyememeye başladım. Burnumdan su gibi akıntı geliyordu. Üç hafta boyunca üç hastaneye gittim. Üç hafta çok zor geçti. Hastanelerde de bir şey bulunamıyordu. Üç hafta sonra bir gün burnum çok kaşındı. Burnumu sildiğimde, bir baktım ki burnumdan bir kurtçuk düştü. Çok şaşırdım, çok korktum. Bana ne zarar verebilir, acaba gerisi var mı diye endişelendim. Hemen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Ameliyat olacağım söylendi. Ameliyat olana kadar arka arkaya 8 kurtçuk düştü burnumdan. Meğer burnumda 8'i küçük, 3'ü büyük 11 kurtçuk varmış. Ameliyatla da 3'ü alındı."



Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Havva Şirin, "Allah doktorumdan razı olsun. Ekibine, hastane çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok iyiyim. Ama her hafta kontrole geliyorum. Çok şükür kurtuldum" dedi.