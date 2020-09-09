Dördüz kardeşlerin acısı

Olay, 5 Eylül'de gece saat 00.30 sıralarında Çukurçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amcasının dükkânına ziyarete giden Murat Karagök(16)'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada ters yönden geldiği iddia edilen S.A. yönetimindeki kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Karagök, ağır yaralandı. Yakınlardaki bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç tedavi altına alındı. Murat Karagök'ü yaralayan kamyonet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan sürücü S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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AVUKATI SABAHA KONUŞTU

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili sabaha konuşan mağdur avukatı İpek Fırıncıoğulları 'Müvekkilimin şu an bilinci kapalı olup, hayati tehlikesi devam etmektedir. Ayrıca şüpheli müvekkilime çarptığı gibi olay yerinden kaçmıştır. Bu husus dahi şahsın tekrar kaçma şüphesinin nedenli kuvvetli olduğunun göstergesidir. Bu nedenle adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı yeterli ve adil değildir. Bu sebeple en kısa zamanda şahsın tutuklanmasını istiyoruz. Buna ilişkin itirazlarımızı da yetkili mercilere yaptık. En kısa zamanda adaletin tecelli etmesini umuyoruz' şeklinde konuştu.

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