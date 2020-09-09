Eski nişanlı genç kıza dehşeti yaşattı!

EVİNDE 9 GÜN İŞKENCE YAPTI

İddiaya göre Yunus T., yolda polis kontrol noktası olup olmadığını kontrol etmek için başka bir otomobille önden gitti. Erdem D., bagajda kaçırdığı Küçükay'ı Kocaeli'deki evine götürdü. Burada 9 gün boyunca elleri ve ayakları bağlı şekilde işkence gören Küçükay, fırsatını bulup kaçarak polise sığındı. Polis Erdem D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

RESTORAN ÇIKIŞI SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Polisin her yerde aradığı Erdem D., Şeyda Küçükay'ı takip etmeye devam etti. 8 Ağustos'ta Küçükay, iki erkek arkadaşıyla Pamukkale ilçesinde bir restorana gitti. Bunu sosyal medya hesabında da paylaştı. Paylaşımı gören Erdem D. restorana gidip, önünde bekledi. Küçükay ve iki erkek arkadaşı restoran çıkıp, otomobile bindikleri sırada kar maskesi takan Erdem D. tabancayla art arda ateş edip, kaçtı. Büyük panik yaşayan ve şans eseri yara almayan Küçükay ve iki arkadaşı restorana kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.