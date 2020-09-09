Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma

Olay, 7 Eylül gecesi 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Çınar oto yedek parçası işi yaptığı iş yerinin önünde aralarında daha önceden husumet bulunan grup üyeleri ile karşılaştı. Sonrasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce gruplar arasında tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı çatışma yaşandı. Olayda Çınar, Ö.Ü.'nün silahından çıkan kurşunlarla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

