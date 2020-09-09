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iki grup arasında silahlı çatışma

’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 1’i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 21:51 Son Güncelleme: 9.9.2020 21:53 ABONE OL
Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma

'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma

Olay, 7 Eylül gecesi 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto yedek parçası işi yaptığı iş yerinin önünde aralarında daha önceden husumet bulunan grup üyeleri ile karşılaştı. Sonrasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce gruplar arasında tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı çatışma yaşandı. Olayda Çınar, Ö.Ü.'nün silahından çıkan kurşunlarla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay sonrası başlatılan operasyonda Ö.Ü. ile birlikte M.E.Ç., İ.S., A.Ç.S., İ.K., N.K., Ş.Y., Y.E.K. ve İ.D. gözaltına alınırken olaya karışan diğer şüpheli İ.K.'nin ise aranmasının devam ettiği bildirildi.

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma

Gözaltına alınan şahıslar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, şahıslardan cinayet zanlısı olduğu öne sürülen Ö.Ü., tutuklanırken diğer 8 şahıstan 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere serbest bırakıldı.

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Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma
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