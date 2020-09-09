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'da tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

Güngören'de korku dolu dakikalar yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir otomobile tramvay çarptı. Kazada otomobildeki yolcu yaralandı. Olay nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 15:28 Son Güncelleme: 9.9.2020 15:47 ABONE OL
İstanbul'da tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 14.15 sıralarında Güngören Karadeniz Caddesi'ndeki Güngören tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen otomobille Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay çarpıştı.

İstanbul'da tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

Otomobil yol kenarında bulunan elektrik direği ile tramvay arasında sıkıştı. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 ekipleri hafif şekilde yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

SEFERLER AKSADI

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Güngören durağı ve Kabataş durağı arasında bir süre yapılamadı. Cadde trafiği de D-100 Karayolu istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İstanbul'da tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

Kazaya karışan otomobil ve tramvayın kaza noktasından çekilmesiyle birlikte trafik akışı ve seferlerde normale döndü.

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İstanbul'da tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı
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