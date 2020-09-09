İzmir’in Kurtuluşu mesajları ve sözleri: En güzel ve Resimli Atatürk görselleriyle 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusuyla Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girerek düşman işgalinden kurtarmasının üzerinden 98 yıl geçti. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları ile ilgili vatandaşlar sosyal medyadan paylaşım yapıyor. İşte, sosyal medyada paylaşabileceğiniz Atatürk sözleri içeren resimli 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve Türk bayraklı görselleri...
Tüm yurtta büyük heyecanla kutlanan 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu geldi çattı! Atatürk sözleri içeren resimli İzmir'in Kurtuluşu ve kutlama sözleri için doğru adrestesiniz. İşte, en güzel, resimli İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri…
Günün ilk saatlerinden bu yana da resimli 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Sizler için derlediğimiz haberimizde, Resimli İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve kutlama sözleri ile Atatürk görsellerine erişebilirsiniz.
9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.
Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi.Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…
Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!
9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.
9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.
Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmir'in kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.
9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri İzmirin işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.
Kan süzülür kefenler; Döner mi hiç gidenler? Size selam yollamış; Peygamberler, erenler! 9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!
İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!
9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.
Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
Akdeniz Karadeniz; Ah Ege'de yüzseniz! Sakın deneme Yunan! Biz çılgın Türkleriz… İzmirin kurtuluşunun 98. Yılı kutlu olsun!