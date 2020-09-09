İzmir’in Kurtuluşu tarihi önemi nedir? 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nda ne oldu, İzmir nasıl kurtuldu?

Ülkemizin en önemli tarihlerinden biri olan 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu geldi çattı. Tarihi geçmişinde büyük zaferlerle günümüze gelen olayların önemi merak edilir. Bugüne ait mesajlar ve sözler sosyal medya mecralarında paylaşılırken vatandaşlar İzmir'in kurtuluşu önemi ve anlamını araştırıyor. Türk tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan İzmir'in Kurtuluşu tarihi önemi nedir? 9 Eylül 1922 İzmir'in Kurtuluşu'nda ne oldu, İzmir nasıl kurtuldu?

İZMİR'İN KURTULUŞU TARİHİ ÖNEMİ NEDİR?

İzmir'in Kurtuluşu, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarihi olay olarak biliniyor. İşte İzmir'in Kurtuluşu tarihi önemi ve tüm detaylar…