Son dakika: Alibeyköydeki magandaya dava

Etyemez bu sırada iddiaya göre aracının içerisinden Genç'e küfür etti. Genç de kornaya basarak "Neden küfür ediyorsun?" diye tepki gösterdi. Bu sırada Etyemez aracından inerek Genç'in kullandığı otomobilin üzerine çıktı. Kaputun üzerinde zıplayan tekmeyle camı kıran Etyemez, kendisine engel olmak isteyenlere de tepki gösterdi.