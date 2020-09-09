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Son dakika: Alibeyköydeki magandaya dava

’de bir trafikte sinirlendiği kadın sürücüye saldırarak aracın camını kırmıştı. Öfkeli sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilirken kadın sürücünün ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı var maganda hakkında ‘Tehdit, hakaret, mala zarar verme ve yaralama suçlarından iddianame düzenlendi.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 9.9.2020 14:34 Son Güncelleme: 9.9.2020 14:47 ABONE OL
Alibeyköydeki magandaya dava

Olay, 13 Ağustos günü akşam 20:00 sıralarında Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

Son dakika: Alibeyköy'de trafikte kadına saldırı! Trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün aracının camlarını kırdı! | Video

Alibeyköydeki magandaya dava

Kadın sürücü Sena Genç, dönüş yapmak için sinyal verdi. Genç, sinyal verdiği şeride geçmeye çalışırken iddiaya göre Emre Etyemez (27), yol vermeyerek otomobilini sıkıştırdı.

Alibeyköydeki magandaya dava

Etyemez bu sırada iddiaya göre aracının içerisinden Genç'e küfür etti. Genç de kornaya basarak "Neden küfür ediyorsun?" diye tepki gösterdi. Bu sırada Etyemez aracından inerek Genç'in kullandığı otomobilin üzerine çıktı. Kaputun üzerinde zıplayan tekmeyle camı kıran Etyemez, kendisine engel olmak isteyenlere de tepki gösterdi.

Alibeyköydeki magandaya dava

Genç korku içerisinde aracından indiği sırada, Emre Etyemez'in aracında bulunan eşi Gülüzar Etyemez (22) ve Buse Keleş (20) de iddiaya göre Genç'e saldırdı. Genç'in saçını çeken ve yumruk atan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Alibeyköydeki magandaya dava

MAGANDA TUTUKLANDI

Otomobili zarar gören ve darp edilen Sena Genç, şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekipleri Emre Etyemez ve eşi Gülüzar Etyemez'i gözaltına aldı. Emre Etyemez ￼ tutuklanarak cezaevine gönderilirken savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Alibeyköydeki magandaya dava

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Yürütülen soruşturma bugün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadına aracına zarar veren sürücü Emre Etyemez hakkında, 'Hakaret,tehdit,mala zarar verme ve yaralama' suçlarından iddianame düzenledi. Buse keleş ve Gülizar Etyemez de hakaret ve tehdit suçlarından yargılanmasını istedi. Dava 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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Son dakika: Alibeyköydeki magandaya dava
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