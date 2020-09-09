Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanlığı kafe ve restoran genelgesi yayınladı! Coronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran denetimleri nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınladı! Coronavirüs tedbirleri kapsamında nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni COVİD 19 tedbirlerini açıklarken kafe ve restoranların denetimlerine de değindi. Salgınla mücadeleye devam eden ülkemizde vaka sayılarındaki artışı azaltmak amacıyla kafe, restoran ve toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda denetimlerin sıkı şekilde yapılacağı duyuruldu. Restoran ve kafe sahiplerini yakından ilgilendiren yeni kurallara ilişkin en son açıklama ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Peki nasıl olacak? Corona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerinde yeni kurallar neler?

Giriş Tarihi: 9.9.2020 14:54 Son Güncelleme: 9.9.2020 14:54 ABONE OL
Kafe ve restoran denetimleri artıyor! Corona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran denetimleri nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tebdirleri kapsamında arttırılacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan yeni covid 19 kararlarına ek olarak bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafe ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu. sahiplerini yakından ilgilendiren kararın ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki ? İşte Corona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran denetim kararları…

KAFE VE RESTORAN DENETİMLERİ NASIL OLACAK?

Corona virüsü vaka sayısının ülke genelinde artması nedeniyle, hem il bazında hem de Türkiye geneli çeşitli tedbirler alınıyor. Bunlardan birisi de kafe ve restoran denetimleri oluyor. İşte kafe ve restoran denetimleriyle ilgili alınan kararlar…

Kafe ve restoran denetimleri artıyor! Corona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran denetimleri nasıl olacak?

CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAFE VE RESTORAN DENETİMLERİ NASIL OLACAK?

BU GECE SAAT 00.00'DAN İTİBAREN...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

Kafe ve restoran denetimleri artıyor! Corona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran denetimleri nasıl olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından uygulanacak olan yeni Kovid-19 tedbirlerini açıklamıştı.

Her ilimizde ihtiyaçlara göre ilave alıyoruz. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanlığı kafe ve restoran genelgesi yayınladı! Coronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran denetimleri nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA