İçişleri Bakanlığı kafe ve restoran genelgesi yayınladı! Coronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran denetimleri nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tebdirleri kapsamında kafe ve restoran denetimleri arttırılacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan yeni covid 19 kararlarına ek olarak bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafe ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu. Kafe ve restoran sahiplerini yakından ilgilendiren kararın ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Kafe ve restoran denetimleri nasıl olacak? İşte Corona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran denetim kararları…

KAFE VE RESTORAN DENETİMLERİ NASIL OLACAK?

Corona virüsü vaka sayısının ülke genelinde artması nedeniyle, hem il bazında hem de Türkiye geneli çeşitli tedbirler alınıyor. Bunlardan birisi de kafe ve restoran denetimleri oluyor. İşte kafe ve restoran denetimleriyle ilgili alınan kararlar…