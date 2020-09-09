Kan donduran olayda flaş gelişme! Hamile kadını öldürüp valizle ormana atmışlardı

ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA HER ŞEYİ ANLATTI

Zanlı ilk sorgusunda 24 Aralık 2013 tarihinde evden ekmek almaya gittiğini döndüğünde evde Zeynep Söğüt'ün olmadığını söylediği öğrenildi. Ancak polis zanlının daha önce alınan ifadelerinde ise Sögüt'ün annesinin yanına gittiğini söylediğini bildiği için zanlıyı çapraz sorguya aldı. Yapılan bu sorguda zanlı cinayeti itiraf etti. Zanlı Savaş S. sorgusunda, akrabası Ersin Y'nin 24 Aralık 2013 tarihinde sabah saatlerinde misafir olarak evine geldiğini, kendisinin kahvaltı yapmak için bakkala ekmek almaya gittiğini, döndüğünde ise Ersin Y'nin kollarının çizilmiş olduğunu, daha sonra yatak odasına yöneldiğinde Zeynep Söğüt'ü yerde kıyafetleri yırtılmış şekilde ölmüş olarak gördüğünü iddia etti. Savaş S'nin, Ersin Y'nin boşandığı eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle Zeynep Söğüt ile tartıştıklarını, daha sonra yastıkla boğarak öldürdüğünü anlatıp kimseye söylememesi konusunda da "Bu olayı birine anlatırsan seni aynı şekilde öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.