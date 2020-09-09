Kapadokya'ya 8 ayda 578 bin ziyaretçi

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kapadokya Bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni geçen ağustos ayı içinde 158 bin 800 turist ziyaret etti. Öte yandan, Kapadokya bölgesinde Ocak-Ağustos dönemindeki ziyaretçi sayısı da 578 bin 705 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde ise, Kapadokya bölgesini 2 milyon 522 bin 382 turist ziyaret ettiği bildirildi.

