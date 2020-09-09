Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Koca: Tedbirlere uyarak kayıplarımızı durdurabiliriz

Koca: Tedbirlere uyarak kayıplarımızı durdurabiliriz

Giriş Tarihi: 9.9.2020 ABONE OL
Koca: Tedbirlere uyarak kayıplarımızı durdurabiliriz
Türkiye'de dün 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu. 52 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu. 1093 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 253 bin 245'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.5 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde" dedi. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Koca: Tedbirlere uyarak kayıplarımızı durdurabiliriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA