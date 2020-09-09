Koca: Tedbirlere uyarak kayıplarımızı durdurabiliriz

Türkiye'de dün 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu. 52 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu. 1093 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 253 bin 245'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.5 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde" dedi. ANKARA