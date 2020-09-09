KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları 2020 için heyecanlı geri sayım başladı. Hafta sonu gerçekleştirilen KPSS sonrası sınava giren vatandaşlar, KPSS sonuçları ne zaman açıklaacak sorusunun yanıtını ve ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları araştırmaya başladı. Bu sorunun yanında, KPSS soru ve cevapları da merak konusu oldu. Peki, ÖSYM takvimine göre 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bu sabah yüzbinlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. İlk oturumun tamamlanması ile birlikte, KPSS sınav sonuçları, soru ve cevapları adaylar tarafından merak konusu oldu.

KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi de geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde 22 Ekim'de duyurulacak.