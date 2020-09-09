Malatya beşik gibi sallandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün saat 13.44'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, il genelinde hissedildi. AFAD, 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından saat 15.39'da 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildiğini açıkladı. AFAD'ın Twitter paylaşamında, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadesine yer verildi. Yine Pütürge merkezli son deprem ise 16.21'de yaşandı. 10.1 kilometre derinlikte tespit edilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu.