Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım? 9 Eylül Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek - Bilet sorgulama

Milli Piyango çekilişi bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilecek. Şans oyunu tutkunu binlerce vatandaş, Milli Piyango çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak ve Milli Piyango Online koordinesinde yapılacak. Peki, 9 Eylül Çarşamba tarihli Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? Bu başlık altında, heyecanla beklenen Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında detaylar ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK - BİLET SORGULA
İşte, Milli Piyango Online'ın yönetimine geçen Milli Piyango çekiliş sonuçları...
Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Öğlen gerçekleştirilecek çekiliş, özel Milli Piyango çekiliş sonuçları canlı yayını ile yapılacak.
SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Geçtiğimiz ay yapılan son çekilişe ait Milli Piyango sonuçları şöyleydi:
6000000TL KAZANAN NUMARA
402598
100000TL KAZANAN NUMARA
303892
AMORTİ
2 - 7
10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
393765 - 163036 - 007954 - 126847 - 616090 - 059171
177968 - 698135 - 198707 - 473447 - 174994 - 372278
297653 - 460569 - 554294 - 086145 - 686485 - 576668
521056 - 458623
BİN TL KAZANAN NUMARALAR
034519 - 672685 - 599208 - 480316 - 077513 - 653153
177048 - 300008 - 222115 - 430149 - 169054 - 375567
275225 - 107014 - 369364 - 583568 - 635273 - 101652
572925 - 139109 - 048386 - 687663 - 215445 - 680872
127486 - 267441 - 056557 - 379655 - 076961 - 087349
338455 - 158793 - 016422 - 577836 - 423196 - 072120
683826 - 565936 - 364249 - 426661 - 028473 - 523949
052205 - 288607 - 031580 - 401629 - 656602 - 646844
422676 - 604085
21419 - 02580 - 18819 - 64080 - 81191 - 91009
82955 - 16558 - 06977 - 90351 - 33386 - 29619
64683 - 42664 - 41761 - 15180 - 22949 - 15397
02845 - 53258 - 66285 - 48983 - 08266 - 77472
66854 - 60547 - 10935 - 27748 - 68110 - 10735
20705 - 21129 - 60509 - 97194 - 75401 - 50928
76809 - 38965 - 77669 - 50976