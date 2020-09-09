Minik Ali’ye polisten sürpriz doğum günü

Hayali polis olmak olan ve polisleri çok seven Ali Demir Hanağasığlu için ailesi polis merkezini aradı. Tuna ve Ayşe Hanağasıoğlu çifti polise, çocukları Ali'nin polisleri çok sevdiğini ve 4'üncü yaş gününü birlikte kutlayıp kutlayamayacaklarını sordu. Talebi değerlendiren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün içinde aileye olumlu dönüş yaparak Ali'yi ertesi gün için Üsküdar'daki merkeze davet etti.





Yunus Motorsikletli Timleri'nin kıyafetlerinden giyen minik Ali hiçbir şeyden habersiz babası Tuna ve halası Ayşegül Hanağasıoğlu ile birlikte polis merkezine geldi. Polis abilerinin bir odada pastayla kendisini karşıladığını gören minik Ali unutulmaz bir doğumgünü yaşadı.





''POLİSİMİZ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ''



Polislerle birlikte doğumgünü pastasını üfleyen Ali hem çok şaşırdı hem de çok mutlu oldu. İleride polis olmak istediğini söyleyen Ali, polis abilerine teşekkür etti. Oğlunun polisi çok sevdiğini söyleyen baba Tuna Hanağasıoğlu, isteklerine anında geri dönüş yaparak kısa sürede gerçekleştiren polislere teşekkür ederek, ''Oğlumun hayali için polisimizi aradık. Sağolsunlar hemen kabul edip. Ertesi gün bizi davet ettiler. Minik bir çocuğun hayalini gerçekleştirdiler. Allah polisimizden, devletimizden razı olsun'' dedi.