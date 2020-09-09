'Pes' dedirten yöntem! 'Para sıkıştı' deyip bankayı dolandırdılar...

İstanbul'da ATM farelerinin yeni bir dolandırıcılık yöntemine başvurdukları özel bir bankanın ihbarı sonrası ortaya çıktı. Olay İstanbul'da meydana geldi. Özel bir bankanın müşterisi olan H.B., ATM üzerinden para yatıracağı sırada bankaya müracaat ederek para sıkıştığını iddia etti. Banka ise şirket politikaları gereği ATM'yi kontrol etmeden müşterilerinin mağdur olmaması adına kredi kartlarında 5 bin lira, hesap kartlarında ise 2 bin liraya kadar anında ödeme gerçekleştiriyor.

ATM'LER KONTROL EDİLİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Defalarca kez farklı farklı hesap müşterileri tarafından bankaya yapılan müracaat her defasında kabul edilerek ödeme yapıldı ancak şikâyetin yapıldığı ATM'ler kontrol edildiğindeyse para yatırma ünitesine sıkıştırılan paraların 10 ya da 5 lira olduğu tespit edildi. Dolandırıldığını fark eden banka savcılığa başvurarak kendilerinden para talebinde bulunan 10 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞİKÂYET EDİLİNCE BANKAYA PARALARI GERİ İADE ETTİLER

Şikâyetin ardından şüpheliler hakkında İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 10 kişinin birbirleri ile bağlantılı oldukları tespit edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler bankayı dolandırma kastı ile böyle bir eylem gerçekleştirmediklerini hesaplarında para görmedikleri için başvuruda bulunduklarını daha sonra bankanın parayı istemesi üzerine iade ettiklerini anlattılar.

10 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda şüphelilerin kendilerine ait olan kartları başkalarına verdikleri, bankaya bizzat kendileri başvurarak sıkıştığını iddia ettiği rakamların hesaplarına ödenmesini sağlayarak haksız kazanç elde ettiği değerlendirilerek 10 kişi hakkında 'Bilişim Sistemlerini Kullanarak Dolandırıcılık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.