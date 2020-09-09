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Pitbullu fidyecilerin elinden kurtarıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 9.9.2020 ABONE OL
Pitbullu fidyecilerin elinden kurtarıldı
İstanbul'da kaçırıldıktan sonra bir binanın bodrumuna kapatılan ve pitbull cinsi köpekle korkutularak 300 bin dolar fidye istenen iş insanı, 21 saatte kurtarıldı. Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü sigara almak için kuru yemişçiye giden İranlı İ.K.B. zorla kaçırıldı. Büfe çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis, Eyüpsultan'da bir binaya operasyon düzenledi. Aparmana giren ekipler bodrum kattan 'imdat kurtarın beni öldürüyorlar' diye bağırma sesi duydu. Bodruma inen polisler İran uyruklu İ.K.B.'yi kurtardı. İkametteki şüpheliler ise yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hayatı kurtulan İranlı iş adamı İ.K.B., "Türkiye'ye yatırım için gelmiştim. Sigara almak için dışarı çıktığımda tanımadığım insanlar silah zoruyla beni kaçırıp bir binanın bodrumuna götürdüler. Burada pitbul köpeğini üzerime salarak ısırttılar. Parayı vermezsem öldürülüceğimi söylediler. Dehşete kapıldım. Polise minnetarım" dedi.
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Pitbullu fidyecilerin elinden kurtarıldı
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