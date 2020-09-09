Prof. Dr. Gerek: Ankara'nın eylül sonunda rahatlayacağını tahmin ediyoruz

Prof. Dr. Mustafa Gerek, Ankara'daki vakaların özellikle ağustos ayı itibarıyla belirli artış trendine ulaştığını ve beklenenin üzerindeki hasta sayısı ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Prof. Dr. Gerek, "Burada 2 önemli neden var. Bunlardan bir tanesi, Ankara'da oturan vatandaşlarımız; özellikle Ankara'nın çevresindeki illerden Ankara'ya göç etmiş kişilerden oluşuyor. Ankara; Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale gibi çevresindeki illerden çok fazla göç alan bir yer. Ve vatandaşlarımız buralara gittiler. Fiziki mesafeye, maske kullanımına gereken özen gösterilmedi. Daha kalabalık ortamlarda düğün yaptılar. Tarlada beraber çalıştılar. Akşamları kalabalık ortamlarda beraberce yemek yediler. Ve bu hastalığın bir yerde yayılmasına neden oldular. Bunların bir kısmı ağustos ayının sonuna doğru geri döndü, bir kısmı hasta olarak geri döndü ve hastalığı buradaki kişilere de bulaştırdıklarını tahmin ediyoruz. İkinci bir neden ise yaz dönemi, diye tatile gidildi. Tatil yörelerinde de fiziki mesafe, toplu olarak bir arada bulunma gibi konularda çok özenli davranılmadı. Buralarda da hastalık kapıldı. Ve bu kişiler tatil dönüşü Ankara'da hastalanma oranlarını artırdı" diye konuştu.



'EYLÜL SONU RAHATLAR'

Prof. Dr. Gerek, Ankara çevresindeki illerde hastalanan kişilerin de tedavi için Ankara'ya geldiklerine dikkat çekerek, "Kendilerinin koronavirüs hastası olup olmadığını bilmeden veya şüphe duyaraktan daha iyi hastanelerde bakılacaklarını düşünerek Ankara'ya geldiler. Ankara'da vaka sayılarının artmasında bunun da nedeninin olduğunu düşünüyorum. Ankara'nın aslında sokaklarına baktığımız zaman özellikle maske konusunda duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Bunu özellikle mart, nisan, mayıs döneminde de görmüştük. Ankara hakikaten Türkiye ortalamasının altındaki bir rakamla seyretmişti. Şu anda sayı bir miktar yüksek; ama Ankaralı bu konuda daha dikkatli ve özenli diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde Ankara'daki rakamların azalmasını bekliyoruz. Ama tabi ki bu bir süreç, zaman alacaktır. Eylül ayının sonuna doğru Ankara rahatlar diye tahmin ediyoruz" dedi.



'KIŞ DÖNEMİNDE AŞILAMA BAŞLAYABİLİR'

Prof. Dr. Gerek, tüm dünyada ve Türkiye'de rakamların son günlerde belli bir artış trendinde olduğunu dile getirerek, "Özellikle kuzey yarım kürede kış mevsimine giriyoruz. Sonbahar ve kış mevsiminde diğer viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında da belirli bir artış ayrıca fiziki mesafenin korunması konusunda da kapalı ortamlarda yaşayacağımız için bir zorlanma söz konusu olacak. Bunlar da muhtemeldir ki rakamlara yansıyacaktır. Ama aşı çalışmaları konusunda ümit vadeden sonuçlar gelmeye başladı. Belki bu kış döneminin gelmesiyle birlikte belirli ölçüde aşılama faaliyetleri de başlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

