ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 9 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

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SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Online ile BURADA

ile idaresi (MPİ) tarafından haftanın her Çarşamba günü düzenlenen canlı çekilişle şans oyunu severlere dağıtmaya devam ediyor. Oyunun üzerinden bugün (9 Eylül 2020 Çarşamba) yapılan canlı çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiyeyi kazanan kişi olmak adına kupon dolduran şans oyunu severler MPİ 9 Eylül ? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. 9 Eylül 2020 Çarşamba MPİ ekranını burada bulabilir ve ile biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. İşte ile günün kazandıran numaraları…

Giriş Tarihi: 9.9.2020 20:08 Son Güncelleme: 9.9.2020 20:08 ABONE OL
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

İdaresi (MPİ) ve kurumları arasındaki ortaklıkla birlikte her hafta Çarşamba günleri ile canlı çekilişi düzenlenerek şans oyunu severlere kazanma şansı sunulan sonuçları bugün (9 Eylül 2020 Çarşamba) günü yapıldı ve MP TV canlı yayın ile belirlenerek duyuruldu. 9 Eylül 2020 Çarşamba (bugün) yapılan için kazandıran numaraları doğru bilerek sunulan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler bugünkü şanslı numaraları öğrenmek ve biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek amacıyla ? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. MPİ Şans Topu 9 Eylül çekiliş sonuçları ekranını burada bulabilir ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI! (9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve günün kazandıran numaralarına ilişkin detaylar şöyle;

ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Eylül Şans Topu sonuçları: 5 - 29 - 3 - 32 - 21 + 6

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Sen Seç!

  • Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
  • Sistem Oyunu!
  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

İptal

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 9 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
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