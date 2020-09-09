Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 9 Eylül Şans Topu canlı çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber Şans Topu çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 714 bin 221 TL 35 kuruş kazandırmıştı. Bunun ardından da Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

9 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 4, 5, 23, 25, 29 ve +6 oldu. 6 bilen bir kişi oldu ve 714 bin 221 TL 35 TL'yi almaya hak kazandı. 5 bilen 4 kişi 10.905 TL, 4+1 bilen 76 kişi 573,90 TL ve 4 bilen bin 108 kişi ise 49,20 TL almaya hak kazanmıştı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 9 Eylül Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;