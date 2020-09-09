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sonuçları saat kaçta açıklanacak? Online MPİ 9 Eylül Şans Topu canlı çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru

Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişle birlikte 9 Eylül sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 714 bin 221 TL kazandırmıştı. Peki, 9 Eylül Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu 9 Eylül sonuçları MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, Şans Topu çekiliş sonucu açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Online bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 17:10 ABONE OL
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 9 Eylül Şans Topu canlı çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru

'da yeni dönemi ile beraber çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Şans Topu sonuçları, Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 714 bin 221 TL 35 kuruş kazandırmıştı. Bunun ardından da Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

9 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 4, 5, 23, 25, 29 ve +6 oldu. 6 bilen bir kişi oldu ve 714 bin 221 TL 35 TL'yi almaya hak kazandı. 5 bilen 4 kişi 10.905 TL, 4+1 bilen 76 kişi 573,90 TL ve 4 bilen bin 108 kişi ise 49,20 TL almaya hak kazanmıştı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 9 Eylül Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 9 Eylül Şans Topu canlı çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru

çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 9 Eylül Şans Topu canlı çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru

ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 9 Eylül Şans Topu canlı çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru

haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 9 Eylül Şans Topu canlı çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru
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