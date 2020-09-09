Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 9 Eylül Şans Topu canlı çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber Şans Topu çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 714 bin 221 TL 35 kuruş kazandırmıştı. Bunun ardından da Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.
Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 4, 5, 23, 25, 29 ve +6 oldu. 6 bilen bir kişi oldu ve 714 bin 221 TL 35 TL'yi almaya hak kazandı. 5 bilen 4 kişi 10.905 TL, 4+1 bilen 76 kişi 573,90 TL ve 4 bilen bin 108 kişi ise 49,20 TL almaya hak kazanmıştı.
Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 9 Eylül Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
Şans Topu çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.