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9 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başladı! kataloğunda bu hafta neler var?

aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu indirimleriyle geliyor. Yarından itibaren başlayacak olan indirimli ürünler listesinde züccaciyeden, elektronik aletlere, mutfak araç gereçlerinden, teknoloji aletlerine varıncaya kadar yüzlerce üründe binlerce çeşit fırsat bulunuyor. Özellikle ev hanımları yakından ilgilendiren indirimli ürünler listesi en yakın mağazalarda raflara dizildi. Peki 9 Eylül 2020 kataloğunda neler var? Muhteşem indirimleriyle ŞOK indirimli tam liste

Giriş Tarihi: 9.9.2020 08:34 Son Güncelleme: 9.9.2020 08:35 ABONE OL
ŞOK 9 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başladı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden güzel ürünleri tüketiciyle buluşturan markette bu hafta birçok ürün indirime giriyor. 9 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimler arasında Alpina 3'lü Cam Ankastre Set, Rowell 32" Led Televizyon, Camlı Sarkıt Avize, Raks Saç Düzleştirici, Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi yer alıyor. Haberimizde, 9 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göz atabilir, indirimli ürünler listesine ulaşabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR- 9 EYLÜL 2020

ŞOK indirimli ürünler 9 Eylül 2020 Çarşamba kataloğu yayınlandı. Haberimizde, ŞOK indirimli ürünler listesine ulaşabilirsiniz.

9 EYLÜL 2020 ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL

Rowell 32" Led Televizyon 799 TL

Camlı Sarkıt Avize 32,95 TL

Raks Saç Düzleştirici 54,90 TL

Sinbo Tost Makinesi 149 TL

Teba Elektrikli Cezve 59,90 TL

Everest Wifi Güvenlik Kamerası 199 TL,

Asonic Karaoke Mikrofon 59,90 TL

Asonic HDMI Kablo 12,95 T

Paşabahçe Casablanca Bardak 355 cc 2,99 TL

S-Link Dalga Koruma Adaptörü 39,95 TL

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ŞOK 9 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başladı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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