Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun hakkında son dakika | İsmini vermek istemeyen izleyiciden flaş itiraflar...

Bugünkü canlı yayında Aleyna Çakır'ın arkadaşı şoke eden ifadelerde bulundu. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ağzına silah dayadığını iddia eden arkadaşı Selin'in açıklamalarının ardından Ümitcan Uygun ekrana bağlandı. İşte Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN ÜMİTCAN UYGUN CANLI YAYINA BAĞLANDI!

Ümitcan Uygun: "Anne babanın ağlamasına inanmıyorum..." derken anne baba stüdyoda sinir krizi geçirdi.

İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN İZLEYİCİ

Dün gördüm ama çalıştığımız için bugün bağlanabildim. Biz aynı mekanda çalışıyorduk. Aleyna ile Kızılay'da bir mekanda yemek yedik. Aleyna şu an pandemiden çalışamıyorum okumak istiyorum dedi. Aleyna sen memur olabilirsin başvuru yaptın mı diye sordum, ben okumak istiyorum sen üniversite mezunusun sen beni okula yazdırır mısın ümitcandan ayrılman lazım dedim, ben kurtulmaya çalışıyorum siz görmüyor musunuz dedi..."

"Aleyna'yı ben öldürdüm hepinizi öldürürüm kimsenin ruhu duymaz" dedi mekandaki herkes duydu "Ümit, Aleyna'yı öldürdüğünü söyledi. "

İşte son dakika gelişmeleri...