Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun hakkında son dakika | İsmini vermek istemeyen izleyiciden flaş itiraflar...

Bugünkü canlı yayında Aleyna Çakır'ın arkadaşı şoke eden ifadelerde bulundu. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ağzına silah dayadığını iddia eden arkadaşı Selin'in açıklamalarının ardından Ümitcan Uygun ekrana bağlandı. İşte Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili son dakika gelişmeleri...
ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN ÜMİTCAN UYGUN CANLI YAYINA BAĞLANDI!
Ümitcan Uygun: "Anne babanın ağlamasına inanmıyorum..." derken anne baba stüdyoda sinir krizi geçirdi.
İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN İZLEYİCİ
Dün gördüm ama çalıştığımız için bugün bağlanabildim. Biz aynı mekanda çalışıyorduk. Aleyna ile Kızılay'da bir mekanda yemek yedik. Aleyna şu an pandemiden çalışamıyorum okumak istiyorum dedi. Aleyna sen memur olabilirsin başvuru yaptın mı diye sordum, ben okumak istiyorum sen üniversite mezunusun sen beni okula yazdırır mısın ümitcandan ayrılman lazım dedim, ben kurtulmaya çalışıyorum siz görmüyor musunuz dedi..."
"Aleyna'yı ben öldürdüm hepinizi öldürürüm kimsenin ruhu duymaz" dedi mekandaki herkes duydu "Ümit, Aleyna'yı öldürdüğünü söyledi. "
İşte son dakika gelişmeleri...
"Özür dileyerek konuşuyorum suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum Selin ağzıma silah soktu diyen hanımefendi pandemi döneminde benim kız arkadaşımı arayıp benim evimde kalan insan ben cenazesini kendi elimle götürdüm..." diyerek açıklamalar yaptığı sırada Aleyna Çakır'ın anne ve babası sinir krizi geçirerek açıklamalarda bulundu....
Müge Anlı'da son dakika! Aleyna Çakır'ın ölümü olayında şok itiraf! Ümitcan Uygun, Aleyna'nın (Sema Esen) ağzına silah... | Video
BABA: TUTUKLANSIN İSTİYORUM
Böyle insanları gezdirmeyin, bugün benim çocuğum... Allah seni bildiği gibi yapsın. Şu çocuğun haline bak, sen insan olsan...
ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA NELER OLMUŞTU?
Daha hayatının baharında olan Aleyna Çakır'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını hüzne boğdu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.
Ailesi yüzünden intihar eden Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Ayrıca Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadı. Yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderilen Ümitcan Uygun, hem kendisinin hem de Aleyna'nın Instagram hesaplarını da kapattı.