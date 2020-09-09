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Son dakika: 'da müthiş operasyon! Hedeflerinde 50 bin kişi vardı! Planlarını 'Karya' bozdu...

Son dakika haberi: Mersin'den 'ya hareket eden bir kamyonda, yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kamyon kısa sürede çevrildi ve aramalar başladı. Operasyona polis köpeği Karya da katıldı. Yapılan aramada pantolon cebinde ve salça kutusu içinde metanfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun yakalanmaması halinde 50 bin kişiyi zehirleyeceği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 10:49 Son Güncelleme: 9.9.2020 11:28 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da müthiş operasyon! Hedeflerinde 50 bin kişi vardı! Planlarını 'Karya' bozdu...

'da, kamyonda yapılan aramada, salça kutusu ve pantolon içine gizlenen 6 kilo 520 gram metamfetamin maddesi bulundu. Araçla bağlantılı olarak evde yapılan operasyonda ise 5 kilo 5 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin, 50 binin üzerinde kişiye ulaşabileceği kaydedildi.

Son dakika: Antalya'da müthiş operasyon! Hedeflerinde 50 bin kişi vardı! Planlarını 'Karya' bozdu...

Mersin'den 'ya pazartesi günü kamyonla uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Antalya girişinde durdurulan kamyonda, narkotik köpeği 'Karya' ile yapılan aramada; aracın ön kısmında pantolon içine gizlenen, kasasında ise salça kutularının içindeki 6 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü N.G. gözaltına alındı.

Son dakika: Antalya'da müthiş operasyon! Hedeflerinde 50 bin kişi vardı! Planlarını 'Karya' bozdu...

'ya getirilen uyuşturucularla bağlantılı olduğu tespit edilen B.İ., E.S. ve M.A. aynı gün Kepez Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı. Şüphelilerden B.İ.'nin, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Toni' ile yapılan çalışmada, yatağın altına gizlenen paketli 5 kilo 5 gram eroin, 1 hassas terazi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Son dakika: Antalya'da müthiş operasyon! Hedeflerinde 50 bin kişi vardı! Planlarını 'Karya' bozdu...

50 binin üzerinde kişiye ulaşabileceği tahmin edilen uyuşturucuları kente sokmak isteyen B.İ., E.S., M.A. ve N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerle birlikte Yeşildere Mahallesi'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi de adliyeye gönderildi.

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Son dakika: Antalya'da müthiş operasyon! Hedeflerinde 50 bin kişi vardı! Planlarını 'Karya' bozdu...
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