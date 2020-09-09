Son dakika: Antalya'da müthiş operasyon! Hedeflerinde 50 bin kişi vardı! Planlarını 'Karya' bozdu...

Antalya'da, kamyonda yapılan aramada, salça kutusu ve pantolon içine gizlenen 6 kilo 520 gram metamfetamin maddesi bulundu. Araçla bağlantılı olarak evde yapılan operasyonda ise 5 kilo 5 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin, 50 binin üzerinde kişiye ulaşabileceği kaydedildi.

