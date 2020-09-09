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Son Dakika Haberi: ’de korkutan ! ve ’da da hissedildi! ve listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre ’de korkutan bir meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 9.9.2020 22:49 Son Güncelleme: 9.9.2020 23:19 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bingöl’de korkutan deprem! Muş ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu listesine göre Karlıova'da saat 22.32'de 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana gelen ve illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ! BİNGÖL'DE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Bingöl Karlıova depremine ilişkin Kandilli Rasathanesi ve verileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Bingöl’de korkutan deprem! Muş ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Bingöl’de korkutan deprem! Muş ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

DEPREMİN DETAYLARI

Son Dakika Haberi: Bingöl’de korkutan deprem! Muş ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

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Son Dakika Haberi: Bingöl’de korkutan deprem! Muş ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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