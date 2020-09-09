Son Dakika Haberi: Bingöl’de korkutan deprem! Muş ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Bingöl Karlıova'da saat 22.32'de 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muş ve Erzurum illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ! BİNGÖL'DE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Bingöl Karlıova depremine ilişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ