Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Büyük Marmara depremi yakın mı?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük depremleri önceden bilmek gibi teknik bir yaklaşım yok. Marmara Denizi'nin içinin yapısı sebebiyle sürekli depremler olabiliyor. İyi haber şu; Bu depremin merkez üssü tam olarak Kuzey Anadolu fayının tam üzerine gelmiyor, daha güneyde Şarköy ile Marmara Adası arasındaki açık alanda, deniz içerisinde meydana gelen bir deprem. Daha önce bir yıla yakın bir süre içinde bu alanda yine bir deprem olmuştu. Fakat bu depremler bizim beklediğimiz büyük depremlerin merkez üssü değilmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu iyi bir haber diyebiliriz." dedi.

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MARMARA'DA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLURSA...

"26 Eylül 2019'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu deprem bizi çok endişelendirmişti. Bu depremle İstanbul çevresinde yapısal zararlar meydana gelmişti. Marmara Denizi içinden gelecek depremi ikinci dereceden yaşayacağız. İkinci dereceden etkilenecek olmamıza rağmen endişe duyuyoruz çünkü Marmara Denizi çevresinde birçok yerleşim alanı var. Bunların ortak nüfusuna baktığımızda 26 milyonla 30 milyon arası bir nüfusa sahip olduğunu görüyoruz. Yapı ve insan nüfusu fazla olduğu için kaygılanıyoruz. Bu nedenle Marmara'da 7 büyüklüğünde deprem olursa büyük kayıplar ortaya çıkar. Bu nedenle dikkat etmek ve hazırlıklı olmak gerekiyor."

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ YÜZEYE YAKIN MI OLACAK?

"Marmara Denizi'nde oluşacak büyük depremin derinliği maksimum 15 km olacak. Çünkü yer kabuğunun kalınlığı bu kadar. Depremi biz bir an gibi düşünüyoruz ama deprem artçılarıyla beraber bir süreç. Depremden sonra meydana gelen artçılarla kırılma devam ediyor. Yapıların altındaki zeminin jeolojik koşulları sebebiyle depremin hissedilmesi çok oluyor."

ZEMİN KOŞULLARI ÇOK ÖNEMLİ

"Örneğin; 1998'deki Ceyhan depremi Çukurova'da meydana geldiği için beklenenden çok insan etkilenmişti. Halbuki deprem 6'ya yakın büyüklükte bir depremdi. Bu nedenle zemin koşulları çok önemli."