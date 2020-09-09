Son dakika haberi: Üniversiteli Şeyda'nın hayatını kabusa çeviren eski nişanlıdan silahlı saldırı! "Seni işte böyle keseceğim..."

Jandarma timi kız öldürülmek üzereyken bir ay süren titiz bir çalışma yaptı ve operasyonla dün itibari ile o zanlıyı ve ona yardım ve yataklıkta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bu zanlı nişan bozulduktan sonra bu kızın peşini hiç bırakmıyor. Kızın ev adresini tespit ediyor ve sonrasında sahte bir yemek siparişi veriyor. O yemek siparişi için kapı açıldığında içeri giriyor ve kızı oradan kaçırıyor. Ve 9 gün kızı Kocaeli'de alıkoyuyor ve kıza orada işkence de yapıyor. Daha sonra orada gözaltına alınan zanlı 2 yıl cezaevinde kalıyor.