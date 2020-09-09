Son dakika haberi: Üniversiteli Şeyda'nın hayatını kabusa çeviren eski nişanlıdan silahlı saldırı! "Seni işte böyle keseceğim..."

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haberi: Üniversiteli 'nın hayatını kabusa çeviren eski nişanlıdan silahlı saldırı! "Seni işte böyle keseceğim..."

İnternet üzerinden tanıştı, nişanlandı hatasını anladı ama hayatı zehir oldu! 23 yaşındaki 'nın yaşadıkları akıl alır gibi değil, haberine göre üç yıl internetten tanışıp nişanlandığı adam talihsiz kızın hayatını kararttı. , ve üçgeninde yaşanan olaylar tüyler ürperten cinsten. Genç kız ayrılsa da sapkın kişi Şeyda'nın peşini bırakmadı. Karşı evini kiralayıp, ayakkabısını kesip "Seni de böyle keseceğim." dedi yetmedi aracını kurşunladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 14:13 Son Güncelleme: 9.9.2020 14:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Üniversiteli Şeyma'nın hayatını kabusa çeviren eski nişanlıdan silahlı saldırı! Seni işte böyle keseceğim...

CNN Türk ekranlarında ortaya çıkan sıra dışı olay tüyleri diken diken etmeye yetti. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi , 3 sene önce internet üzerinden biriyle tanıştı. Arkadaşlık sevgililiğe dönüştü ve ikili nişanlandı. Şeyda kısa süre sonra hata yaptığını anladı fakat hayatı tam anlamıyla kabusa döndü. Konuyla ilgili bilgileri de geldi. Şehirleri dolaşıp Şeyda'yı takip eden sapkın adam genç kızın otomobiline silahlı saldırı düzenledi.

Bu kez 23 yaşındaki üniversiteli bir genç kızın kâbus dolu anlar yaşadı. 3 yıl önce internette tanışıp nişanlandığı adam hayatı zehir etti. , ve üçgeninde yaşanan olaylar örgüsü... CNNTÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ detaylarını anlattı.

Son dakika haberi: Üniversiteli Şeyma'nın hayatını kabusa çeviren eski nişanlıdan silahlı saldırı! Seni işte böyle keseceğim...

23 yaşında genç bir kız. 3 yıl önce internet üzerinden biriyle tanışıp nişanlanıyor. Bu kararın yanlış olduğunu anlayıp nişanlısından ayrılıyor. Ancak olaylar bundan sonra başlıyor. Zanlı ayrıldıktan sonra genç kızın peşini bırakmadı.

"SENİ DE BÖYLE KESECEĞİM"

Zanlı sahte kimlikle genç kızın 'de taşındığı evin karşısındaki evi kiralayıp eski nişanlısını takip ediyor. Ayakkabısını kesip 'senin de ölümün benim elimden bu şekilde olacak' diye tehdit ediyor.

Son dakika haberi: Üniversiteli Şeyma'nın hayatını kabusa çeviren eski nişanlıdan silahlı saldırı! Seni işte böyle keseceğim...

OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLİYOR

Bu tehdidin ardından 'dan beraber geldiği iki kişiyle birlikte genç kızın bulunduğu araca silahlı saldırı düzenliyor. JASAT timleri yeni bir kadın cinayetinin olmaması için hummalı bir çalışma gerçekleştirip 78 kamerayı 326 saat boyunca izleyerek zanlıya operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

CNN Türk istihbarat şefi Nihat Uludağ kan donduran olayı canlı yayında şu sözlerle anlattı:

şu an 22 yaşında üniversite öğrencisi bir genç kız, 3 yıl önce internet üzerinden birisi ile tanışıyor ve nişanlanıyor. Sonra bu kararın hatalı olduğunu anlıyor nişanlısından ayrılıyor fakat o tarihten sonra kabusu yaşıyor. 3 yıl boyunca devam eden bir süreç.

Son dakika haberi: Üniversiteli Şeyma'nın hayatını kabusa çeviren eski nişanlıdan silahlı saldırı! Seni işte böyle keseceğim...

Jandarma timi kız öldürülmek üzereyken bir ay süren titiz bir çalışma yaptı ve operasyonla dün itibari ile o zanlıyı ve ona yardım ve yataklıkta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bu zanlı nişan bozulduktan sonra bu kızın peşini hiç bırakmıyor. Kızın ev adresini tespit ediyor ve sonrasında sahte bir yemek siparişi veriyor. O yemek siparişi için kapı açıldığında içeri giriyor ve kızı oradan kaçırıyor. Ve 9 gün kızı 'de alıkoyuyor ve kıza orada işkence de yapıyor. Daha sonra orada gözaltına alınan zanlı 2 yıl cezaevinde kalıyor.

Son dakika haberi: Üniversiteli Şeyma'nın hayatını kabusa çeviren eski nişanlıdan silahlı saldırı! Seni işte böyle keseceğim...

Yine uslanmayıp kızın peşini bırakmıyor ve çıktıktan sonra da eylemlerine devam ediyor. Çıktıktan sonra bu kez sahte bir kimlikle bu sefer kızın 'de taşındığı evi tespit ediyor hemen karşı evini sahte kimlikle kiralıyor ve kızı gizli gizli takip ediyor. Kızın ayakkabısını kesiyor ve diyor ki seni de bu ayakkabı gibi keseceğim diyor. Tehditler şantajlar devam ediyor.

Sonunda da 'dan yanında getirdiği 2 zanlı ile birlikte genç kızın bulunduğu araca silahlı bir saldırı düzenliyor. Sans eseri silahtan çıkan kurşunlar araca saplanıyor ve kimse yaralanmıyor. Saldırıyı düzenliyor ve kaçıyor.

Son dakika haberi: Üniversiteli Şeyma'nın hayatını kabusa çeviren eski nişanlıdan silahlı saldırı! Seni işte böyle keseceğim...

Daha sonra Jandarma Komutanlığı JASAT timleri 78 kamera görüntüsü ve bin saate yakın kamera kaydını inceliyor. Bu aracın kime ait olduğunu tespit ediyor. Bu kız daha sonra da korumaya alınıyor.

Adam daha yeni çıkıyor hapisten 2 yıl ceza alıyor ve çıkar çıkmaz da yeniden takibe naşlıyor.

Daha sonra jandarma ekipleri zanlıyı 'ndeki adresinde tespit ediyor, takibe alıyor.

Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda dün zanlı gözaltına alındı. 'nın sağlık durumu çok iyi ama Şeyda 'yine endişeliyim yine çıkar. Çünkü daha önce çıktı 9 gün bana işkence etti. Ama ona rağmen iki yıl yattı ve peşimi bırakmadı' dedi.

Kaynak: CNN Türk

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Son dakika haberi: Üniversiteli Şeyda'nın hayatını kabusa çeviren eski nişanlıdan silahlı saldırı! "Seni işte böyle keseceğim..."
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