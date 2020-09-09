SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Prof. Ersoy: "Daha büyük bir depremi..."

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SON DAKİKA HABERLERİ | 'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Prof. Ersoy: "Daha büyük bir depremi..."

... ile sarsıldı. 'nde gerçekleşen depremin ardından birçok vatandaş, bu depremin detayları ve yeni bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda araştırma yapmaya başladı. Prof. Dr. , atv canlı yayınında Marmara Denizi'nde gerçekleşen ve İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şükrü Ersoy, gerçekleşecek şiddetli bir depremden etkilenmeme gibi bir lüksün olmadığını belirterek, daha büyük depremler için hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 17:05 Son Güncelleme: 9.9.2020 17:05 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Bu deprem daha büyük bir depremi...

Dün gece 'nde meydana gelen ve ile Tekirdağ'da hissedilen sonrası vatandaşlar, bu depremin şiddetli bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği ve hangi fay hattı üzerinde olduğunu araştırmaya başladı. Uzmanlar da, yaşanan 4.2'lik depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. atv canlı yayınına katılan Prof. Dr. , yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Her meydana gelen deprem, büyük deprem gelecekmiş gibi bir beklenti geliyor. Ama bu deprem ana kol üzerinde değild. Yani kuzey Anadolu Fayı'nın tam üzerinde değil. Güneyinde kalıyor. Sistem olarak aynı olsa bile ana fay üzerinde değil. Bu iyi bir haber. Daha önceki, aylar önce aynı bölgede deprem meydana gelmişti. Bu depremleri meydana getiren fay, Kuzey Avrupa fayı ile kesişiyor. Paralellik arz etmiyor. Bu depremler şunu söylüyor. Bu fayın canlı olduğu gösteriyor. Yani depreme iyi hazırlanın diyor.

Son Dakika Haberi: İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Bu deprem daha büyük bir depremi...

İstanbulluların şanssızlığı şu, şehrin altından fay zonu geçiyor. Biz Marmara'daki bir büyük depremden etkilenmeyi bekliyoruz. Ama bizim kaygılarımızın nedeni yapı stoğumuzdaki zafiyetler. Zemin jeolojik durumundan kaynaklı zafiyetler. İnsanların çok olması ile yapı stoğunun çok olması bizi endişelendiriyor gayet tabii. 2020'ye çok hızlı girdik. 4'te büyük sayısı ilk üç ayda 1 yıllık sayıyı doldurdu. Dolayısıyla bu bize ciddi bir uyarı olması gerekir."

Son Dakika Haberi: İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! "Bu deprem daha büyük bir depremi..." | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Bu deprem daha büyük bir depremi...

GELİNEN NOKTADA YAPI STOĞUNU NASIL?

, gerçekleşecek şiddetli bir depremden etkilenmeme gibi bir lüksün olmadığını belirterek şunlar söyledi:

Aldığımız yol yeterli mi? Çok şey yapıldı 1999'dan bu yana çok şey yapıldı ama yeterli mi sorusu çok doğru. Yeterli olmayabilir. Çünkü, depreme ne kadar hazırlıklı olursanız olun, bir miktar zaten zarar göreceğiz. Bizim bütün amacımız bu zararı minimuma indirgemek. Hiç zarar görmemek gibi bir lüksümüz yok. Çünkü çok sayıda bina var. Bu binaların pek çoğu depreme dayanıklı değil.

Son Dakika Haberi: İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Bu deprem daha büyük bir depremi...

Yeni yapıları değil, eski yapıları kastediyorum. Zeminin jeolojik yapısına uygun olarak bu yapılan yenilenmesi gerekiyor. Süre aleyhimize çalışıyor. Eninde sonunda yıkıcı depremler gelebilir. Bunu korkutmak için söylemiyorum. Bu bilimsel bir gerçeğimiz. Gördük, Doğu Anadolu'da da sürekli depremler meydana geldi. Türkiye'nin bir sorunu var, bunu göz ardı edemeyiz."

Son Dakika Haberi: İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Bu deprem daha büyük bir depremi...

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Son Dakika Haberi: İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Bu deprem daha büyük bir depremi...

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Son Dakika Haberi: İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Bu deprem daha büyük bir depremi...

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SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Prof. Ersoy: "Daha büyük bir depremi..."
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