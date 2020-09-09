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: İstanbul Valiliği'nden flaş metro ve tramvay kararı!

haberi: İstanbul Valiliği, metro ve tramvaylarda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınabileceğini açıkladı. Valilik, metrobüslerde ayakta yolcu sayısını belirtecek tabelaların asılmasına karar verdi.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 10:50 Son Güncelleme: 9.9.2020 11:55 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden flaş metro ve tramvay kararı!
Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, metro ve tramvaylarda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınabileceğini açıkladı. Valilik, metrobüslerde ayakta yolcu sayısını belirtecek tabelaların asılmasına karar verdi.
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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden flaş metro ve tramvay kararı!
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