Son dakika: İstanbul Valiliği'nden flaş metro ve tramvay kararı!
Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, metro ve tramvaylarda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınabileceğini açıkladı. Valilik, metrobüslerde ayakta yolcu sayısını belirtecek tabelaların asılmasına karar verdi.
Giriş Tarihi: 9.9.2020 10:50Son Güncelleme: 9.9.2020 11:55ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, metro ve tramvaylarda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınabileceğini açıkladı. Valilik, metrobüslerde ayakta yolcu sayısını belirtecek tabelaların asılmasına karar verdi.
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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden flaş metro ve tramvay kararı!