Son dakika haberi: İstanbul gece Tekirdağ depremi ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Marmara Denizi depremi detayları

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da deprem meydana geldiği belirtildi. Avrupa yakasında yoğun bir şekilde hissedilen sarsıntı ile ilgili AFAD son dakika bilgisi geçti. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlenirken, yerin 9.91 km derinliğinde olduğu bildirildi. İşte İstanbul'u da etkileyen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

TEKİRDAĞ'DA KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul'da hissedilen deprem ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

Son dakika! Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi! İşte son bilgiler | Video