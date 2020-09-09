Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: İstanbul gece Tekirdağ depremi ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Marmara Denizi depremi detayları

Son dakika haberi: gece Tekirdağ depremi ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Marmara Denizi depremi detayları

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Tekirdağ Şarköy’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özellikle Avrupa yakasındaki vatandaşlar sarsıntıyı hissederken, arama motoru üzerinden ‘İstanbul’da deprem mi oldu?’ soruları aratılmaya başlandı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor. İstanbul’da hissedilen deprem ile ilgili detaylar ve 9 Eylül son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 9.9.2020 06:45 Son Güncelleme: 9.9.2020 07:56 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul gece Tekirdağ depremi ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Marmara Denizi depremi detayları

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da deprem meydana geldiği belirtildi. Avrupa yakasında yoğun bir şekilde hissedilen sarsıntı ile ilgili AFAD son dakika bilgisi geçti. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlenirken, yerin 9.91 km derinliğinde olduğu bildirildi. İşte İstanbul'u da etkileyen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

TEKİRDAĞ'DA KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul'da hissedilen deprem ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

Son dakika! Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi! İşte son bilgiler | Video

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İstanbul gece Tekirdağ depremi ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Marmara Denizi depremi detayları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA