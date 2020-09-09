Son nefesinde katilini söyledi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçen yıl 7 Haziran'da yaşanan olay, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesiyle aydınlandı. Mikail-Nazife Yıldırım çifti, çocuklarıyla birlikte İstanbul Sultangazi'de yaşayan diğer kızları Hilal Aydın'ın evine bayram ziyaretine gitti. Oğlu Ömer Aydın'ın evinde yaşayan Memet Aydın, balkonda sigara içerken oğlundan kül tablası istedi. Ömer Aydın da eşi Hilal'e kül tablasının yerini sordu. Genç kadın bilmediğini söyleyince çift tartışma yaşadı. Tartışmaya evdekiler de dahil oldu.Yıldırım ailesi, Darıca'daki evlerine dönünce ertesi gün Yaprak Çiçek, ablası Hilal Aydın'ı arayarak eşi ile arasındaki sorunun devam edip etmediğini sordu. Aydın ise kayınvalidesi ile aralarındaki sorunun sürdüğünü, kayınvalidesinin kendisini kötüleyerek aşağıladığını söyledi. Hilal, babasına gelip kendisini Darıca'ya götürmelerini istedi. Nazife Yıldırım, yanına oğlu Ferhat ve kızı Yaprak'ın eşi Taylan Çiçek'i alarak kızını almaya gitti. Kayınpeder Memet Aydın izin vermedi. Ağabey Ferhat, kurusıkı tabancayla Memet Aydın'ı tehdit ederek boğazını sıktı, Gülten Aydın'a da tekme attı. Sonra da kardeşini alarak Darıca'ya döndü. Kalp krizi geçiren kayınvalide Gülten Aydın da hastaneye kaldırıldı.Aydın ailesi, Ferhat Yıldırım'dan intikam almak için 11 kişiden oluşan iki arabayla gece ailenin Darıca'daki evine gitti. Ferhat Yıldırım, evlerine baskın yapan gruba kurusıkı tabancayla ateş ederken, baskına gelen gruptaki Abdulsamet Aydın da tabancayla Yıldırım'a ateş etti. Yıldırım kolundan ve karnından yaralandı, hayatını kaybetti. İddianamede, ilk silah sesinin duyulması üzerine sanık Yılmaz Aydın'ın "Öldürün, sağ bırakmayın, sonra da gelin Nazife'yi öldürün" şeklinde bağırdığı ancak Ferhat Yıldırım'ın ölmesi üzerine olay yerinden kaçtıkları aktarıldı. Ferhat Yıldırım'ın hastanede ölmeden önce polislere, kendisini vuran kişinin Ömer Aydın veya Fazıl Aydın olduğunu söylediği aktarıldı. Katil zanlısının Fazıl Aydın olduğu tespit edildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen Fazıl Aydın ile birlikte 10 sanığın "kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından yargılanmalarına başlandı.