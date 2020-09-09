Zanlıyı elindeki bıçak yarası yakalattı

Konya'da bir şirkette çalışan 23 yaşındaki Afganistan uyruklu Aziz Samadi, geçen 31 Ağustos'ta tarla sulamak için kaldığı evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kayıp müracaatı yapılan Samadi, 4 gün sonra çalıştığı tarlaların birindeki su kuyusunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, Samadi ile birlikte uzun süre aynı şirkette sulama işinde çalışan İhsan Nazari (23) ile aralarında husumet olduğunu belirledi. Çumra ilçesinde besi çiftliğinde çalışan Nazari'yi gözaltına alan polis, elindeki derin bıçak kesiğini fark etti. Elini karpuz keserken yaraladığını öne süren Nazari sorgusunda, Samadi'nin kendisinin başka erkeklerle birlikte olduğu dedikodusunu yaptığını bu nedenle işyerinden çıkarıldığını anlattı. Nazari, plan yaparak motosikletle tarla sulamaya giden Samadi'nin yolda başına taşla vurduktan sonra bıçakladığını da sözlerine ekledi. Yoldaki kan izlerini toprakla kapatıp, cesedi de su kuyusuna attığını itiraf eden zanlı, kendisine yardım eden kardeşi Akif Nazari ile birlikte tutuklandı.