12-13 Eylül 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

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12-13 Eylül 2020 olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Corona vaka sayısı her geçen gün artarken günlük yayınlanan tablodaki veriler de paralel şekilde artış gösteriyor. Bu durum nedeniyle pandeminin ilk ortaya çıktığı zamanlarda ülkemizde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Şimdi de vaka sayılarındaki artış nedeniyle olacak mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Özellikle hafta sonları için kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak edilirken konu ile ilgili resmi açıklamalar da yakından takip edilmekte. Peki; 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 10.9.2020 10:16 Son Güncelleme: 10.9.2020 10:16 ABONE OL
12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin Ankara Valisi Vasip Şahin ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından kısıtlamaların olup olmayacağı vatandaşların gündeminde yer alırken araştırmalar da bu yönde artış gösteriyor. Peki, 12-13 Eylül olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamaları şöyle;

12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

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12-13 Eylül 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?
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